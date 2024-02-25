Die Suche - die außergewöhnlichste SiedlungJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 5: Die Suche - die außergewöhnlichste Siedlung
50 Min.Folge vom 25.02.2024Ab 12
Wie ist das Leben auf der dichtbesiedeltsten Insel der Welt? Und wie lebt es sich mit Eisbären als Nachbarn? Auf der Insel Santa Cruz del Islote leben 800 Menschen auf der Fläche von gerade mal zwei Fußballfeldern. In der kanadischen Kleinstadt Churchill leben die Bewohner:innen Seite an Seite mit Eisbären, deshalb gibt es hier eine Eisbärenpolizei und sogar ein Gefängnis für Bären. "Galileo X-Plorer" begibt sich auf die Suche nach den extremsten Lebensweisen der Welt.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben