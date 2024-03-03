Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2024 Folge 6 vom 03.03.2024
Folge 6: Inside Evangelikalen

50 Min. Folge vom 03.03.2024 Ab 12

Die Vereinigten Staaten - das Land Gottes. Das ist zumindest die Ansicht der über 80 Millionen Evangelikalen, die in den USA leben. Doch die christliche Glaubensrichtung ist umstritten: Die Anhänger:innen hetzen gegen queere Menschen und Abtreibungen, machen Stimmung für Donald Trump. Doch wie groß ist die Macht der Evangelikalen wirklich? Könnten sie gar den Ausgang der nächsten Präsidentschaftswahl bestimmen? "Galileo X-Plorer" begibt sich auf Spurensuche.

