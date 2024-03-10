Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Die Megaprojekte Saudi-Arabiens

ProSiebenStaffel 2024Folge 7vom 10.03.2024
Die Megaprojekte Saudi-Arabiens

Die Megaprojekte Saudi-ArabiensJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 7: Die Megaprojekte Saudi-Arabiens

50 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12

Saudi-Arabien steht für eine der größten Volkswirtschaften weltweit mit einem enormen Bevölkerungswachstum. Da es zukünftig an Arbeitsplätzen mangeln wird, ruft das Königreich nun die "Vision 2030" ins Leben: Dieses Projekt umfasst unter anderem Pläne zur Liberalisierung der Gesellschaft, zur Austragung von internationalen Sportevents oder zur Errichtung von außergewöhnlichen Bauwerken. "Galileo X-Plorer"-Reporter besuchen die Schauplätze der "Vision 2030".

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen