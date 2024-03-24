Die größten Rätsel der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 9: Die größten Rätsel der Welt
49 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12
Seien es die über 2.000 Jahre alten, geheimnisvollen Geoglyphen in der Nazca Wüste Perus, der beeindruckende "Saltstraumen" in Norwegen mit seinen mächtigen Wasserstrudeln als stärkster Gezeitenstrom der Welt oder das jährliche Zusammenkommen von Millionen Flughunden im Kasanka Nationalpark Sambias. Die "Galileo X-Plorer" Christoph, Harro und Maike gehen all diesen rätselhaften Naturwundern auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben