Die größten Rätsel der Welt

ProSiebenStaffel 2024Folge 9vom 24.03.2024
Folge 9: Die größten Rätsel der Welt

49 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12

Seien es die über 2.000 Jahre alten, geheimnisvollen Geoglyphen in der Nazca Wüste Perus, der beeindruckende "Saltstraumen" in Norwegen mit seinen mächtigen Wasserstrudeln als stärkster Gezeitenstrom der Welt oder das jährliche Zusammenkommen von Millionen Flughunden im Kasanka Nationalpark Sambias. Die "Galileo X-Plorer" Christoph, Harro und Maike gehen all diesen rätselhaften Naturwundern auf den Grund.

