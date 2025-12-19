Der Coach ohne Hände und FüßeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.12.2025: Der Coach ohne Hände und Füße
44 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 19. Dezember 2025: Big Business am Bahnhof: Wer kassiert hier ab? // Schwimmen, klettern, Auto fahren: Der Mentalcoach ohne Gliedmaßen // Bunte Verpackungen, fremde Schriftzeichen: Die Dos and Dont's im Asia-Markt // Kakaopulver in der Nudelsuppe: Malaysias verrückter Food-Hype!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen