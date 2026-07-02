Hamburg: Versteckte Orte und außergewöhnliche MenschenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.07.2026: Hamburg: Versteckte Orte und außergewöhnliche Menschen
49 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Hamburg ist für seinen Hafen und seit einigen Jahren auch für seine Elbphilharmonie bekannt. "Galileo" erkundet die unbekannten Seiten der Hansestadt und trifft Menschen mit außergewöhnlichen Ideen: Einen ehemaligen Lokführer, der mit veredelten Chips zum Social-Media-Phänomen wurde, einen Fischhändler, der mit Dry Aging neue Maßstäbe setzt, und Fassadenkletterer, die in schwindelerregender Höhe für den perfekten Durchblick sorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen