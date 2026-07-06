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Galileo

Von B-Ware zum Trendprodukt: Unterwegs mit dem Retourenkönig

ProSiebenFolge vom 06.07.2026
Von B-Ware zum Trendprodukt: Unterwegs mit dem Retourenkönig

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Galileo

Folge vom 06.07.2026: Von B-Ware zum Trendprodukt: Unterwegs mit dem Retourenkönig

48 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Hunderte Millionen Pakete werden in Deutschland jährlich zurückgeschickt und eingelagert. Wo andere nur einen gigantischen Berg an B-Ware sehen, macht Dirk Wünning ein gigantisches Geschäft. Damals Tamagotchis, heute Labubu-Puppen und Stanley-Cups - seit fast drei Jahrzehnten jagt Deutschlands erfahrenster Retourenhändler den heißesten Deals und neuesten Trends hinterher. "Galileo" begleitet ihn nach Holland zur größten Restpostenmesse Europas.

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