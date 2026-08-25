Züge der Superlative: Wie Japan Reisen neu erfindetJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.08.2026: Züge der Superlative: Wie Japan Reisen neu erfindet
48 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Bahnreisen sind in Japan echte Abenteuer: von Privatcouches mit Panoramafenstern über Sternerestaurants auf Schienen bis hin zu fahrende Planetarien. Auch Wrestling-Events im Wagon sind keine Seltenheit. Fahrten in Motto-Zügen sind so beliebt, dass Tickets nur über ein Losverfahren vergeben werden. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler taucht in die verrückte Welt japanischer Züge ein.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen