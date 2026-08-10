Only in Shanghai: Zwischen Hightech und HochhäusernJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.08.2026: Only in Shanghai: Zwischen Hightech und Hochhäusern
48 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Im Dampf traditioneller Garküchen und im Schatten gigantischer Wolkenkratzer pulsiert das Leben in Shanghai. "Galileo" beleuchtet die Megacity, in der Pferde auf Hochhausdächern galoppieren und KI-Autos über gigantische Straßen rauschen. Zudem lüftet "Galileo" das Geheimnis hinter einem Instagram-Hotspot mit Bärentatze, zeigt den harten Drill einer chinesischen Friseurschule und stellt Dragqueens vor, die sich gegen die Zensur wehren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen