Only in Singapur: Wo Zukunft auf Vergangenheit trifftJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.08.2026: Only in Singapur: Wo Zukunft auf Vergangenheit trifft
49 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Luxusautos auf Knopfdruck, ein Flughafen wie ein Freizeitpark und ein spektakulär begrünter Wolkenkratzer: Singapur scheint wie eine moderne Utopie. Doch zwischen millionenschweren Apartments kämpfen junge "Löwentänzer" auf schmalen Stelzen darum, eine jahrhundertealte Tradition zu bewahren. Gleichzeitig schlägt die Besitzerin des letzten traditionellen Dorfs Millionenangebote aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen