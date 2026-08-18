Galileo
Folge vom 18.08.2026: Deconstructed Fielmann
49 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Fielmann ist Europas größter Optiker - und expandiert jetzt sogar in die USA. "Galileo" wirft einen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens. CEO Marc Fielmann enthüllt exklusiv, mit welchen Tricks sich der Konzern seit Jahrzehnten an der Spitze hält. Aber reicht die Fielmann-Strategie auch aus, um in Zukunft konkurrenzlos zu bleiben?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen