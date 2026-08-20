10 Fragen an XXL-Gastronom "Redo"Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.08.2026: 10 Fragen an XXL-Gastronom "Redo"
49 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
René "Redo" Dost ist nicht nur für seine XXL-Schnitzel bekannt - sondern auch für seine provokante Art. Diese machte ihn zum gehypten Social-Media-Star. Während andere Gastronomen zu kämpfen haben, macht er ein Millionen-Geschäft. "Galileo" hat ihn getroffen und ihm zehn heikle Fragen gestellt. Was steckt hinter dem gigantischen Erfolg von "Redo" - und welche Geheimnisse hat der XXL-Gastronom?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen