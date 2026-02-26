Exit Zeugen Jehovas: Der harte Weg aus der ReligionsgemeinschaftJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 26.02.2026: Exit Zeugen Jehovas: Der harte Weg aus der Religionsgemeinschaft
44 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Sie versprechen Rettung, Gemeinschaft und einen sicheren Weg zu Gott. Doch hinter den Türen der Zeugen Jehovas gelten knallharte Regeln, die ein gesamtes Leben bestimmen können. "Galileo" trifft zwei Aussteiger, die von jahrelangem psychologischem Druck und starkem Einfluss auf persönliche Entscheidungen berichten. Der harte Weg raus aus der Religionsgemeinschaft: Wie baut man ein Leben nach Verlust von Familie, Freunden und Identität neu auf?
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen