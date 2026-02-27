Fußgängerzone 2.0: So sieht das Shoppen der Zukunft in den Innenstädten ausJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.02.2026: Fußgängerzone 2.0: So sieht das Shoppen der Zukunft in den Innenstädten aus
45 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Die Fußgängerzone kämpft ums Überleben: 70.000 Geschäfte verschwinden in den vergangenen zehn Jahren. Der Online-Handel scheint unaufhaltbar. "Galileo" trifft clevere "Innenstadt-Macher", die das Shopping-Erlebnis neu aufleben lassen und die Menschen so zurück in die Innenstädte locken wollen. Zwischen Pop-Up-Stores und Erlebnisangeboten wie Wellenreiten im Sportgeschäft: Was muss ein Laden heute bieten, um Big Business zu machen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen