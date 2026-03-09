Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Der Van Gogh-Coup: Vom Millionen-Dieb zum Kunst-Retter

ProSiebenFolge vom 09.03.2026
Der Van Gogh-Coup: Vom Millionen-Dieb zum Kunst-Retter

Der Van Gogh-Coup: Vom Millionen-Dieb zum Kunst-RetterJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.03.2026: Der Van Gogh-Coup: Vom Millionen-Dieb zum Kunst-Retter

49 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Octave Durham stahl 2002 zwei wertvolle Van Gogh Gemälde aus dem Amsterdamer Museum - ein Millionenraub, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. In einem exklusiven Verhör mit "Galileo"-Reporter Jan Stremmel erzählt der ehemalige Meisterdieb, wie er in eines der meistgesicherten Museen einbrach, seine Beute an die italienische Mafia verkaufte und wie ein einziges Haar seine Flucht jäh beendete.

Alle verfügbaren Folgen