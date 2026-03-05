So erkennst du eine gute Regenjacke wirklich!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.03.2026: So erkennst du eine gute Regenjacke wirklich!
45 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Du stehst vor dem Regal und weißt nicht, welche Regenjacke dich wirklich trocken hält, ohne ein Vermögen zu kosten? "Galileo" lüftet das Geheimnis! Von der Billig-Jacke bis zum High-End-Modell für 750 Euro werden alle im Härtetest geprüft: Welche Membranen, Nähte und Materialien wirklich schützen - und welche Versprechen nur Marketing sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen