ICE wird zum Gejagten! Wie Bürger:innen eine US-Behörde ausbremsen.
Galileo
Folge vom 02.03.2026: ICE wird zum Gejagten! Wie Bürger:innen eine US-Behörde ausbremsen.
43 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Die umstrittene US-Behörde ICE soll Immigrant:innen jagen, doch in Minneapolis wird sie plötzlich selbst zum Gejagten. Tausende Bürger:innen haben sich zu einem Netzwerk formiert, das ICE-Einsätze dokumentiert, Communities warnt und das Vorgehen der Agenten öffentlich macht. "Galileo" zeigt, wie die Teenager Ben und Sam mit Pfeifen und Handys an vorderster Front kämpfen und die Rollen umkehren.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
