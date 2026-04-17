Wie viel Cash kostet der Crash? So arbeiten Kfz-GutachterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.04.2026: Wie viel Cash kostet der Crash? So arbeiten Kfz-Gutachter
47 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Ein kurzer, unachtsamer Moment und schon ist es passiert: ein Kratzer im Lack oder eine Delle in der Tür. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler besucht Gutachter Dennis Hauck und macht bei ihm - wortwörtlich - einen "Crashkurs".
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2020, Season 2022, Season 2025-2026: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt
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