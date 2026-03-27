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Galileo

Survival-Food extrem: Killer-Fisch und tödliche Vogelnester

ProSiebenFolge vom 27.03.2026
Survival-Food extrem: Killer-Fisch und tödliche Vogelnester

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Galileo

Folge vom 27.03.2026: Survival-Food extrem: Killer-Fisch und tödliche Vogelnester

47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Diese Delikatessen können buchstäblich lebensgefährlich sein: Kim taucht tief in den Amazonas ein, um den Ruf des Piranhas als gnadenlosen Killer auf die Probe zu stellen und herauszufinden, ob er am Ende nur ein lokaler Lieblingsfisch ist. Moritz wagt sich indes in todesmutige philippinische Höhlen, um die bizarrste und teuerste Zutat der Welt zu jagen: Vogelnester aus purem Speichel, deren Ernte tödlich ist und die bis zu 3.000 Dollar pro Kilo einbringen.

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