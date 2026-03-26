Pokémon-Karten als Anlage: 16 Millionen Dollar für Pappe?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 26.03.2026: Pokémon-Karten als Anlage: 16 Millionen Dollar für Pappe?
41 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Unglaubliche 16 Millionen Dollar - so viel hat die teuerste Pokémon-Karte der Welt eingebracht. Was einst ein harmloses Kinderspiel war, ist zu einem brandgefährlichen Milliardenmarkt mutiert, der weltweite Einbruchserien auslöst und Sammler:innen zu Zielen von Kriminellen macht. "Galileo" blickt hinter die meterhohen Sicherheitsvorkehrungen eines Ladenbesitzers und enthüllt die riskante Welt eines Sammlers, der eine Millionenkollektion hütet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen