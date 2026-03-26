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Galileo

Pokémon-Karten als Anlage: 16 Millionen Dollar für Pappe?

ProSiebenFolge vom 26.03.2026
Pokémon-Karten als Anlage: 16 Millionen Dollar für Pappe?

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Galileo

Folge vom 26.03.2026: Pokémon-Karten als Anlage: 16 Millionen Dollar für Pappe?

41 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Unglaubliche 16 Millionen Dollar - so viel hat die teuerste Pokémon-Karte der Welt eingebracht. Was einst ein harmloses Kinderspiel war, ist zu einem brandgefährlichen Milliardenmarkt mutiert, der weltweite Einbruchserien auslöst und Sammler:innen zu Zielen von Kriminellen macht. "Galileo" blickt hinter die meterhohen Sicherheitsvorkehrungen eines Ladenbesitzers und enthüllt die riskante Welt eines Sammlers, der eine Millionenkollektion hütet.

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