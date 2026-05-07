Die größte Kreuzung der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.05.2026: Die größte Kreuzung der Welt
46 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
In Chengdu, China, befindet sich eine der größten und komplexesten Kreuzungen der Welt: Am Knotenpunkt von Tianfu Avenue und Fucheng Avenue wird der Berufsverkehr auf bis zu 16 Spuren bewältigt. "Galileo" zeigt, wie eine KI-gestützte Steuerung und innovative Stadtplanung das scheinbare Chaos präzise lenken. Kameras analysieren den Verkehr in Echtzeit und passen die Ampelphasen dynamisch an, während unterirdische Lösungen wie der Fucheng-Tunnel für zusätzliche Entlastung sorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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