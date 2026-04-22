Grillgewürz oder Mogelpackung?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.04.2026: Grillgewürz oder Mogelpackung?
45 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Die Grillsaison ist eröffnet, aber schmeckt dein Steak wirklich nach mehr als nur Salz und Pfeffer? Unser Food Detective Martin Dunkelmann enthüllt die überraschende Wahrheit hinter den bunten Grillgewürz-Verpackungen. Viele vermeintliche "Gewürzmischungen" sind Mogelpackungen, die hauptsächlich aus billigem Zucker und Salz bestehen. Wir zeigen dir, wie du beim nächsten Grillabend nicht nur den Geldbeutel, sondern auch deinen Gaumen schonst!
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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