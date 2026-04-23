Deutschlands stärkste Frauen packen ausJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.04.2026: Deutschlands stärkste Frauen packen aus
46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Sie sind die stärksten Frauen Deutschlands: Sina Ruppenthal und Sandra Bradley leben für den Strongwoman-Sport. Doch wie sieht ihr Alltag aus, wenn sich alles um extreme Kraft, strikte Ernährung und körperliche Höchstleistungen dreht? "Galileo" begleitet die beiden Freundinnen auf ihrem Weg zum entscheidenden Qualifikationswettkampf, bei dem alles auf dem Spiel steht.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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