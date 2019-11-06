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Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß

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Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 10: Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß

60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Diesmal treten die Profiköche Alexander Kumptner und Maria Groß gegeneinander an. Alexander entscheidet sich unter anderem für Bratwürste, Amaretti und Spargel; Maria für Oliven, Zuckerschoten, Schinken und Eier. Wer kocht heute das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und gewinnt die 500 Euro in bar? Rechte: kabel eins

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