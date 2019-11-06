Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria GroßJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 10: Zwei große Talente - Alexander Kumptner vs Maria Groß
60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Diesmal treten die Profiköche Alexander Kumptner und Maria Groß gegeneinander an. Alexander entscheidet sich unter anderem für Bratwürste, Amaretti und Spargel; Maria für Oliven, Zuckerschoten, Schinken und Eier. Wer kocht heute das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und gewinnt die 500 Euro in bar? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins