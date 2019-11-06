Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei Generationen treffen aufeinander - Alex vs Hans

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Zwei Generationen treffen aufeinander - Alex vs Hans

Zwei Generationen treffen aufeinander - Alex vs HansJetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 4: Zwei Generationen treffen aufeinander - Alex vs Hans

59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge treten die beiden Kochstars Hans-Jörg Bachmeier und Alexander Kumptner gegeneinander an. Bei Team Grün heizt der alte Herd so ein, dass der Schweiß in Strömen fließt. Das ist Kochkunst unter härtesten Bedingungen. Außerdem wird Risotto ohne Butter und Parmesan gekocht. Bei Team Orange hat Hans-Jörg Bachmeier mit vielen Zutaten und einem ganzen Huhn zu kämpfen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen