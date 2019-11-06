Revanche für zwei Kollegen - Mario Kotaska vs Lea LinsterJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 8: Revanche für zwei Kollegen - Mario Kotaska vs Lea Linster
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Folge treten die beiden Profiköche Léa Linster und Mario Kotaska gegeneinander an. Die beiden Kandidaten erweisen sich als wahrer Glücksgriff für ihre Köche. Kartoffeln, Energy Drink und Schweinefilet gilt es heute unter anderem zu verarbeiten. Doch neben Geschmack zählen auch noch Lebensmitteleinsatz und Kreativität - welches Team hat diesmal die Nase vorn? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins