Gekauft, gekocht, gewonnen

Revanche für zwei Kollegen - Mario Kotaska vs Lea Linster

Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 06.11.2019
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge treten die beiden Profiköche Léa Linster und Mario Kotaska gegeneinander an. Die beiden Kandidaten erweisen sich als wahrer Glücksgriff für ihre Köche. Kartoffeln, Energy Drink und Schweinefilet gilt es heute unter anderem zu verarbeiten. Doch neben Geschmack zählen auch noch Lebensmitteleinsatz und Kreativität - welches Team hat diesmal die Nase vorn? Rechte: kabel eins

Kabel Eins
