Zwei Nationen am Herd: Alexander Kumptner vs Hans Jörg BachmeierJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 15: Zwei Nationen am Herd: Alexander Kumptner vs Hans Jörg Bachmeier
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute kochen die Profiköche Hans-Jörg Bachmeier und Alexander Kumptner gegeneinander. Alexander muss Nudeln, Kräuter, Toastbrot und Kekse verarbeiten; Hans-Jörg muss aus Spargel, Knusperflakes, Kochschinken und Würstchen ein leckeres Menü zaubern. Wer gewinnt am Ende die 500 Euro? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins