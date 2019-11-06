Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei Nationen am Herd: Alexander Kumptner vs Hans Jörg Bachmeier

Kabel EinsStaffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Zwei Nationen am Herd: Alexander Kumptner vs Hans Jörg Bachmeier

Zwei Nationen am Herd: Alexander Kumptner vs Hans Jörg BachmeierJetzt kostenlos streamen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 15: Zwei Nationen am Herd: Alexander Kumptner vs Hans Jörg Bachmeier

59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute kochen die Profiköche Hans-Jörg Bachmeier und Alexander Kumptner gegeneinander. Alexander muss Nudeln, Kräuter, Toastbrot und Kekse verarbeiten; Hans-Jörg muss aus Spargel, Knusperflakes, Kochschinken und Würstchen ein leckeres Menü zaubern. Wer gewinnt am Ende die 500 Euro? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gekauft, gekocht, gewonnen
Kabel Eins
Gekauft, gekocht, gewonnen

Gekauft, gekocht, gewonnen

Alle 2 Staffeln und Folgen