Zweite Runde für Alexander Kumptner und Sebastian Lege

Kabel EinsStaffel 2Folge 17vom 06.11.2019
60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge treten die Profiköche Alexander Kumptner und Sebastian Lege gegeneinander an. Alexander entscheidet sich für einen Einkaufswagen mit Hühnchen, Nachos und Kokosmilch; Sebastian versucht, das Beste aus Rinderfilet, Gnocchi und Schokolade herauszuholen. Wer zaubert am Ende das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und kassiert 500 Euro in bar? Rechte: kabel eins

