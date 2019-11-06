Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei Chaoten im Duell - Mario Kotaska gegen Timo Hinkelmann

Kabel EinsStaffel 2Folge 12vom 06.11.2019
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Diesmal treten die beiden Kochstars Timo Hinkelmann und Mario Kochaska gegeneinander an. Mario hat Avocado, Burgerbrötchen und Garnelen zur Verfügung. Timo hingegen muss aus Rindersteak, Äpfeln und Blätterteig das perfekte Menü zaubern. Rechte: kabel eins

Kabel Eins
