Zwei Küchen wie Yin und Yang - Mario Kotaska vs Pia-Engel NixonJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 14: Zwei Küchen wie Yin und Yang - Mario Kotaska vs Pia-Engel Nixon
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Folge tritt Profikoch Mario Kotaska gegen Pia-Engel Nixon an - und dabei prallen Kochwelten aufeinander: topausgestattetes Küchenparadies vs. selten genutzte Singleküche. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, und am Ende entscheidet Juror Heinz Horrmann, welches Team besser gekocht hat und sich über das Preisgeld von 500 Euro freuen darf. Rechte: kabel eins
