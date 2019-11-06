Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei Küchen wie Yin und Yang - Mario Kotaska vs Pia-Engel Nixon

Kabel EinsStaffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Zwei Küchen wie Yin und Yang - Mario Kotaska vs Pia-Engel Nixon

Gekauft, gekocht, gewonnen

Folge 14: Zwei Küchen wie Yin und Yang - Mario Kotaska vs Pia-Engel Nixon

59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge tritt Profikoch Mario Kotaska gegen Pia-Engel Nixon an - und dabei prallen Kochwelten aufeinander: topausgestattetes Küchenparadies vs. selten genutzte Singleküche. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, und am Ende entscheidet Juror Heinz Horrmann, welches Team besser gekocht hat und sich über das Preisgeld von 500 Euro freuen darf. Rechte: kabel eins

