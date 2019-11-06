Zwei Hutträger am Herd: Mario Kotaska vs Timo HinkelmannJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 16: Zwei Hutträger am Herd: Mario Kotaska vs Timo Hinkelmann
60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute treten die zwei Kochprofis Mario Kotaska und Timo Hinkelmann gegeneinander an. Bereits zu Beginn der Suche nach einem passenden Kandidaten schenken die zwei sich nichts. Timo muss Steinbeißerfilet, Schlagsahne und Beeren verarbeiten; Mario hingegen hat Mango-Chutney, Kartoffeln und Putenbrust zur Verfügung. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins