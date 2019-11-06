Zweite Runde für Alexander Kumptner und Sebastian LegeJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 17: Zweite Runde für Alexander Kumptner und Sebastian Lege
60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Folge treten die Profiköche Alexander Kumptner und Sebastian Lege gegeneinander an. Alexander entscheidet sich für einen Einkaufswagen mit Hühnchen, Nachos und Kokosmilch; Sebastian versucht, das Beste aus Rinderfilet, Gnocchi und Schokolade herauszuholen. Wer zaubert am Ende das beste Zweigang-Menü in 45 Minuten und kassiert 500 Euro in bar? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins