Zwei Welten treffen aufeinander - Timo Hinkelmann vs Pia Nixon

Kabel EinsStaffel 2Folge 18vom 06.11.2019
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Diesmal duellieren sich die beiden Kochprofis Pia-Engel Nixon und Timo Hinkelmann. Timo muss Mandeln, Mascarpone und Lachsfilet verarbeiten; Pia hat sich für Kalbsschnitzel, Spargel und Erdbeeren entschieden. Die Teams haben bis zur letzten Sekunde ihr Bestes gegeben. Wie wird sich Heinz Horrmann entscheiden? Rechte: kabel eins

