Kabel EinsStaffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Zwei Profis treffen sich wieder - Baudrexel vs Lege

Folge 20: Zwei Profis treffen sich wieder - Baudrexel vs Lege

60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge von "Gekauft, Gekocht, Gewonnen" treten die beiden Kochstars Martin Baudrexel und Sebastian Lege gegeneinander an. Bei der Suche nach dem besten Kandidaten, hat Sebastian Lege Anlaufschwierigkeiten. Erst holt er sich einen Korb ab und dann rennt ihm die Zeit davon, während sein Kontrahent Martin Baudrexel schon die Kochlöffel schwingt ... Kann Sebastian das noch aufholen? Rechte: kabel eins

Kabel Eins
