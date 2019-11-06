Entspannt gegen hektisch - Sebastian Lege vs Martin BaudrexelJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 5: Entspannt gegen hektisch - Sebastian Lege vs Martin Baudrexel
59 Min. Folge vom 06.11.2019
In dieser Folge von "Gekauft, gekocht, gewonnen" treten die beiden Kochstars Sebastian Lege und Martin Baudrexel gegeneinander an. Martins Team Grün kämpft in einer recht mager ausgestatteten Küche ohne fließend Wasser sowie mit dem Kühlschrank und Geschirr im Wohnzimmer. Und dann brennt auch noch die Schokolade fürs Dessert an. Ist das der Sieg für Team Orange? Rechte: kabel eins
Gekauft, gekocht, gewonnen
