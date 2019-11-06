Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekauft, gekocht, gewonnen

Zwei gegen Heinz - Frank Rosin vs Hans Jörg Bachmeier!

Kabel EinsStaffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Zwei gegen Heinz - Frank Rosin vs Hans Jörg Bachmeier!

59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute treten die Profiköche Hans Jörg Bachmeier und Frank Rosin gegeneinander an. Hans Jörg entscheidet sich für einen Einkaufswagen, in dem sich unter anderem Gummibärchen, Parmaschinken und Milch befinden; Frank Rosin muss das Beste aus Lakritz, Parmesan und Kräuterlikör herausholen. Welchem Team gelingt das bessere Zweigang-Menü und kann letztendlich Gastronomie-Kritiker und Journalist Heinz Horrmann überzeugen? Rechte: kabel eins

