Zwei gegen Heinz - Frank Rosin vs Hans Jörg Bachmeier!Jetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 6: Zwei gegen Heinz - Frank Rosin vs Hans Jörg Bachmeier!
59 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute treten die Profiköche Hans Jörg Bachmeier und Frank Rosin gegeneinander an. Hans Jörg entscheidet sich für einen Einkaufswagen, in dem sich unter anderem Gummibärchen, Parmaschinken und Milch befinden; Frank Rosin muss das Beste aus Lakritz, Parmesan und Kräuterlikör herausholen. Welchem Team gelingt das bessere Zweigang-Menü und kann letztendlich Gastronomie-Kritiker und Journalist Heinz Horrmann überzeugen? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gekauft, gekocht, gewonnen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins