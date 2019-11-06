Zwei lustige Kauze im Duell: Sebastian Lege vs Alexander KumptnerJetzt kostenlos streamen
Gekauft, gekocht, gewonnen
Folge 7: Zwei lustige Kauze im Duell: Sebastian Lege vs Alexander Kumptner
60 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Diesmal duellieren sich die beiden Profiköche Alexander Kumptner und Sebastian Lege. Bei Alexanders Team Orange fliegen die Funken, als die Mikrowelle streikt - und der österreichische Gourmetkoch vergisst auch noch die ein oder andere Zutat. Heiß her geht es auch bei Sebastian Lege - in der wohl kleinsten Küche der Welt kreiert das Team ein Tapas-Menü der Extraklasse. Rechte: kabel eins
