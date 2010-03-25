Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Überdimensionale Kleider

ProSiebenStaffel 5Folge 4vom 25.03.2010
Überdimensionale Kleider

Überdimensionale KleiderJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 4: Überdimensionale Kleider

97 Min.Folge vom 25.03.2010Ab 12

Am Derdesteen Beach in Kapstadt plant "Germany's Next Topmodel"-Juror Kristian Schuller das erste Fotoshooting mit den Kandidatinnen. In überdimensionalen Kleidern sollen sie an Ringen hängen oder auf Schaukeln balancieren und dabei richtig elegant wirken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen