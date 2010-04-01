Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Umstyling

ProSiebenStaffel 5Folge 5vom 01.04.2010
Das Umstyling

Das UmstylingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 5: Das Umstyling

97 Min.Folge vom 01.04.2010Ab 12

Beim Shooting in der Mode-Metropole New York müssen die "Germany's Next Topmodel"-Anwärterinnen ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Außerdem kullern wieder dicke Tränen, denn es geht ihnen an die Haare! Es wird umgestylt!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen