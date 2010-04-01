Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das Umstyling
97 Min.Folge vom 01.04.2010Ab 12
Beim Shooting in der Mode-Metropole New York müssen die "Germany's Next Topmodel"-Anwärterinnen ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Außerdem kullern wieder dicke Tränen, denn es geht ihnen an die Haare! Es wird umgestylt!
