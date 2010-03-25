Überdimensionale KleiderJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 4: Überdimensionale Kleider
97 Min.Folge vom 25.03.2010Ab 12
Am Derdesteen Beach in Kapstadt plant "Germany's Next Topmodel"-Juror Kristian Schuller das erste Fotoshooting mit den Kandidatinnen. In überdimensionalen Kleidern sollen sie an Ringen hängen oder auf Schaukeln balancieren und dabei richtig elegant wirken.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen