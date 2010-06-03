Germany's Next Topmodel
Folge 14: Der Druck wächst
96 Min.Folge vom 03.06.2010Ab 12
Der Druck auf die Mädels wächst, denn es geht um den Einzug ins Halbfinale! Jeder ergatterte Job kann hier das Zünglein an der Waage sein. Zudem werden die Kandidatinnen auf das harte Modelleben vorbereitet.
