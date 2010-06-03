Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 14vom 03.06.2010
96 Min.Folge vom 03.06.2010Ab 12

Der Druck auf die Mädels wächst, denn es geht um den Einzug ins Halbfinale! Jeder ergatterte Job kann hier das Zünglein an der Waage sein. Zudem werden die Kandidatinnen auf das harte Modelleben vorbereitet.

