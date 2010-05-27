Germany's Next Topmodel
Folge 13: Shoppingtour in L.A.
96 Min.Folge vom 27.05.2010Ab 12
"Diamonds are a girls best friend", besang schon Marilyn Monroe ihre Shopping-Leidenschaft. Die Kandidatinnen teilen ihre Begeisterung für Schmuck und schöne Kleider. Aus diesem Grund hat sich Heidi Klum für ihre Mädchen eine schöne Abwechslung zum Modelalltag überlegt: Shopping am legendären Rodeo Drive in L. A. Gemeinsam gehen sie in die luxuriösen Boutiquen, um die Modetrends aus Hollywood zu entdecken.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen