ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 04.03.2010
Kreischender Empfang für Heidi Klum und ihre neuen Jurykollegen Fotograf Kristian Schuller sowie PR- und Marketingagent Q: Über 2000 Mädchen kommen in das Kölner Palladium zum großen Casting von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Viele von ihnen sind ganz schön weit gereist: u. a. Anna, 24, aus Moskau, Katharina, 21, aus Dublin und Isabelle, 21, aus Kapstadt.

