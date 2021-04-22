Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 12vom 22.04.2021
116 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12

Castings, Castings, Castings! Um den Topmodel-Anwärterinnen den Einstieg in das reale Modelleben auch in dieser Woche zu erleichtern, gibt es ein Coaching von Thomas Hayo. Wer kann beim Casting-Marathon die Kunden von sich überzeugen und ergattert die meisten Jobs? Der Casting-Catwalk für Designer Kilian Kerner wird für alle #GNTM-Models zum Entscheidungswalk: Welche Laufsteg-Skills beeindrucken? Heidi Klum verfolgt das Geschehen mit Gastjuror Thomas Hayo heimlich mit.

