Germany's Next Topmodel
Folge 16: Das Halbfinale
96 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12
Halbfinale! Das Cover-Shooting für die Harper's Bazaar steht an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der #GNTM-Models sitzen. Die Fashionshow ist ein weiteres Highlight: Die Topmodel-Anwärterinnen halten eine persönliche Rede über ihre #GNTM-Reise. Heidi Klum steht mit ihren Gastjurorinnen, dem Supermodel Alessandra Ambrosio und der Chefredakteurin der deutschen Harper's Bazaar Kerstin Schneider vor einer schwierigen Entscheidung: Wer zieht ins große Finale ein?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen