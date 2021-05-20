Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 16vom 20.05.2021
96 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12

Halbfinale! Das Cover-Shooting für die Harper's Bazaar steht an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der #GNTM-Models sitzen. Die Fashionshow ist ein weiteres Highlight: Die Topmodel-Anwärterinnen halten eine persönliche Rede über ihre #GNTM-Reise. Heidi Klum steht mit ihren Gastjurorinnen, dem Supermodel Alessandra Ambrosio und der Chefredakteurin der deutschen Harper's Bazaar Kerstin Schneider vor einer schwierigen Entscheidung: Wer zieht ins große Finale ein?

