ProSiebenStaffel 16Folge 7vom 18.03.2021
124 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12

Beim Werbespot-Dreh im Stil der 80er-Jahre ist die Kreativität der #GNTM-Models gefragt: Sie müssen sich den Text für ihren Spot selbst überlegen und im Set spontan mit Requisiten interagieren. Der Entscheidungswalk steht ganz unter dem Motto "Social Media". Nach einem Teaching mit Stefanie Giesinger und ihrem Partner Marcus Butler posieren die Topmodel-Anwärterinnen am Ende des Laufstegs hinter einem XXL-Instagram-Bilderrahmen und schießen das perfekte Selfie.

