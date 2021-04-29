Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 13vom 29.04.2021
122 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12

Give me Power! Beim anstehenden Shooting erwartet Heidi Klum von den Topmodel-Anwärterinnen Kreativität, Körpergefühl, Wandelbarkeit und eine geballte Ladung Selbstbewusstsein. Wer setzt seinen Körper elegant in Szene? Beim Entscheidungswalk sind wacklige Beine vorprogrammiert: Um in luftiger Höhe in der Mall of Berlin abzuliefern, gibt es für die #GNTM-Models ein Coaching von Jochen Schweizer und #GNTM 2020 Jacky Wruck. Musiker Bill Kaulitz unterstützt Heidi Klum als Gastjuror.

