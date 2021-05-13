Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Boys Edition

ProSiebenStaffel 16Folge 15vom 13.05.2021
Boys Edition

Boys EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 15: Boys Edition

110 Min.Folge vom 13.05.2021Ab 12

Herzklopfen vorprogrammiert! In einem Set aus purem Eis posieren die Topmodel-Anwärterinnen beim Fotoshooting an der Seite von Male Models. Wer lässt sich die extreme Kälte vor der Kamera anmerken und wer setzt sich gekonnt in Szene? Beim Entscheidungswalk schweben die #GNTM-Models zunächst als Engel auf den Laufsteg um anschließend ihr Können vor Heidi Klum und Gastjuror Wolfgang Joop unter Beweis zu stellen. Mit ihnen auf dem Laufsteg: Tänzer aus der Show "Magic Mike Live".

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen