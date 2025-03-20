L.A. calling: Auf in die Stadt der EngelJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 11: L.A. calling: Auf in die Stadt der Engel
136 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Auf nach L.A.! Doch leider werden nicht alle Models in das stylische Modelloft einziehen können. Zunächst müssen sie sich auf dem Laufsteg beweisen. Die anschließende Eliminierung entscheidet, wer den nächsten Flieger zurück nach Hause nehmen muss. Außerdem können die ersten Jobs ergattert werden.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen