ProSiebenStaffel 20Folge 18vom 01.05.2025
122 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Beim Casting für die neue CALZEDONIA-Kampagne zeigen sich die Models von ihrer besten Seite. Passend zum Thema "Action", worum sich alles in dieser Folge dreht, geht es am nächsten Tag beim "Balance Beam"-Shooting hoch hinaus, während Fotograf Max Montgomery die Models auf einem schmalen Balken ablichten. Der Elimination-Walk führt durch einen Hindernisparcours, wobei sie Heidi Klum, Designer Kevin Germanier und Supermodel Coco Rocha überzeugen müssen.

